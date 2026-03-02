Sam Davies shock | Ho perso 6kg non riuscivo più a muovermi l'infezione causata dal campo sintetico

Sam Davies, rugbista gallese che gioca nel Grenoble, ha raccontato di aver contratto un’infezione causata da un campo sintetico. L’atleta ha spiegato di aver sperimentato un dolore acuto mai avvertito prima, di aver perso 6 chili e di aver avuto difficoltà a muoversi. La sua storia evidenzia le conseguenze di un’infezione legata a un ambiente sportivo.

