Ritrovarsi per costruire il futuro | nasce l' associazione degli ex allievi Civiform

È stato annunciato il lancio di un’associazione dedicata agli ex allievi di Civiform, una cooperativa sociale che si occupa di formazione professionale. L’obiettivo dell’iniziativa è creare uno spazio di incontro e collaborazione tra chi ha frequentato l’istituto, con l’intento di favorire scambi di esperienze e opportunità. L’associazione si propone di mantenere vivo il legame tra i membri e di contribuire allo sviluppo di progetti condivisi nel settore dell’educazione e della formazione.

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