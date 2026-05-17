Ritrovarsi per costruire il futuro | nasce l' associazione degli ex allievi Civiform

Da udinetoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato il lancio di un’associazione dedicata agli ex allievi di Civiform, una cooperativa sociale che si occupa di formazione professionale. L’obiettivo dell’iniziativa è creare uno spazio di incontro e collaborazione tra chi ha frequentato l’istituto, con l’intento di favorire scambi di esperienze e opportunità. L’associazione si propone di mantenere vivo il legame tra i membri e di contribuire allo sviluppo di progetti condivisi nel settore dell’educazione e della formazione.

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Civiform Società Cooperativa Sociale desidera condividere l'avvio di un'iniziativa che guarda al passato con riconoscenza e al futuro con rinnovato entusiasmo. A seguito di un recente incontro promosso dalla Presidenza e dalla Direzione Generale con alcuni ex dipendenti, è emersa una volontà. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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