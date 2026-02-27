Nasce Pianella per Tutti un laboratorio civico per costruire il futuro della comunità

L'ente del terzo settore è stato fondatao da quattro professionisti del territorio: Anna Bruna Giansante, Denis Sposo, Massimo Di Tonto e Maria Laura Di Domenico Nasce “Pianella per Tutti” Ets (ente del terzo settore): un laboratorio civico per costruire il futuro della comunità.Dall’ascolto nasce il cambiamento. È con questo spirito che prende vita l’associazione “Pianella per Tutti Ets”, fondata da quattro professionisti del territorio – Anna Bruna Giansante, Denis Sposo, Massimo Di Tonto e Maria Laura Di Domenico – uniti dalla volontà di creare uno spazio aperto, inclusivo e partecipativo, capace di valorizzare le energie positive della comunità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Si rinnova il laboratorio di IIt e Intellimech dove nasce l'industria del futuroCon un investimento iniziale di 5 milioni di euro , si rinnova per 11 anni l' accordo tra Istituto Italiano di Tecnologia e consorzio privato...

Droni, stampanti 3D e laser scanner: all'università nasce un laboratorio per l'architettura del futuroLo spazio di 200 metri quadri dotato di strumenti e tecnologie all'avanguardia, realizzato con un investimento di 300 mila euro, è stato inaugurato...