Risorsa in auto falcia la folla

Un incidente grave si è verificato quando un’auto ha investito una folla, provocando diversi feriti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, e finora si è parlato di un gesto impulsivo piuttosto che di attentato. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica, e non sono stati ancora rilasciati dettagli ufficiali sulle motivazioni. La zona è stata isolata mentre si procede con le operazioni di soccorso e le indagini.

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