Risorsa in auto falcia la folla
Un incidente grave si è verificato quando un’auto ha investito una folla, provocando diversi feriti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, e finora si è parlato di un gesto impulsivo piuttosto che di attentato. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica, e non sono stati ancora rilasciati dettagli ufficiali sulle motivazioni. La zona è stata isolata mentre si procede con le operazioni di soccorso e le indagini.
Appena si è diffusa la notizia, i principali siti di informazione si sono affrettati a dire che l’autore «dell’incidente stradale» di Modena (così l’hanno definito fino a sera le tv) è un italiano, anche se di seconda generazione. Come se essere nato in Italia, avere la carta d’identità del nostro Paese, sia qualche cosa che possa tranquillizzare e allontanare da noi lo spettro del terrorismo che negli anni scorsi ha insanguinato il mondo. Quanti sono gli attentatori che in Spagna, in Francia, in Belgio o in Gran Bretagna avevano la cittadinanza del Paese che hanno colpito a morte? Alcuni degli autori della strage di Barcellona del 2017... 🔗 Leggi su Laverita.info
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