Auto falcia la folla in via Emilia follia e tragedia in centro storico
Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio in via Emilia Centro, nel centro storico della città. Secondo le prime ricostruzioni, un'auto proveniente da Lago Garibaldi avrebbe percorso a forte velocità questa strada, investendo le persone presenti in quella zona, come avviene di consueto nel sabato pomeriggio. La dinamica dell’incidente sta ancora sendo chiarita dalle forze dell’ordine, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte.
Dramma questo pomeriggio in via Emilia Centro. Dalle prime ricostruzioni pare che un'auto che proveniva da Lago Garibaldi abbia imboccato a forte velocità via Emilia falciando la folla presente come ogni sabato pomeriggio in Centro Storico. L'auto ha terminato la propria corsa dopo circa 200. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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