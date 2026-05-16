Auto falcia la folla in via Emilia follia e tragedia in centro storico

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio in via Emilia Centro, nel centro storico della città. Secondo le prime ricostruzioni, un'auto proveniente da Lago Garibaldi avrebbe percorso a forte velocità questa strada, investendo le persone presenti in quella zona, come avviene di consueto nel sabato pomeriggio. La dinamica dell’incidente sta ancora sendo chiarita dalle forze dell’ordine, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte.

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