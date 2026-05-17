Un uomo di origine nordafricana con cittadinanza italiana ha investito volontariamente alcuni passanti con la propria auto, provocando diversi feriti, alcuni in condizioni gravi. Dopo l’incidente, l’uomo è sceso dal veicolo e ha aggredito le persone con un coltello, ferendone alcune. È stato immediatamente fermato e arrestato dai presenti sul posto. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e avviare le indagini. La dinamica degli eventi e il numero esatto dei feriti sono ancora oggetto di verifiche.

Marocchino con cittadinanza italiana investe volontariamente i passanti. Una volta sceso, mena fendenti con un coltello: fermato dai presenti e arrestato. Una donna ha perso le gambe nell’impatto con il veicolo. Saranno le indagini a stabilire le origini del gesto del trentunenne cittadino italiano ma di origine marocchina che ieri pomeriggio nel centro di Modena ha falciato con la sua auto una decina di persone a piedi, ferendone otto, di cui quattro in modo grave. L’investitore, Salim El Koudri è nato a Bergamo, ma risiede a Ravarino, nel modenese. In base a quanto emerge sembra che l’uomo, incensurato e laureato in economia, non fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Nordafricano in auto falcia la folla. Diversi feriti, alcuni sono gravissimi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TRAGEDIA A MODENA AUTO SULLA FOLLA INVESTE DECINE DI PERSONE, CI SONO FERITI GRAVI

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Auto sulla folla a Modena, 31enne (di origini marocchine) falcia i pedoni e tenta la fuga accoltellando un passante: 8 feriti, due gravissimi

Auto piomba sui pedoni nel centro di Modena: ci sono diversi feriti, alcuni graviMomenti di forte tensione nel centro storico di Modena, dove nel pomeriggio di sabato un’auto avrebbe investito diversi pedoni lungo via Emilia...

NORDAFRICANO falcia in auto pedoni e tenta di accoltellare un passante a Modena, 7 feriti Due persone sono in gravi condizioni, una donna perde entrambe le gambe. Fermato un 30enne di origini nordafricane. I testimoni: Andava a 100 all’ora DONNA P x.com

Falcia pedoni con l'auto, quattro feriti gravi. Fermato un 31enne. È accusato di strage e lesioniL'uomo è italiano di origini nordafricane laureato in Economia: era stato in cura psichiatrica. Ha anche tentato di accoltellare un passante eroe. Una donna ha perso entrambe le gambe. I testimoni: 'A ... ansa.it

Modena, auto falcia una decina di pedoni in pieno centro: ci sono 7 feriti, almeno due gravi. Alcuni testimoni: Andava almeno a cento all'ora, abbiamo visto le persone volareIl conducente della vettura, un 31enne di origine tunisina, è rimasto a sua volta ferito nell’impatto e si è allontanato a piedi dopo l’incidente non prima di aver accoltellato una persona che ha prov ... ilgiornale.it