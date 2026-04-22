Sicurezza Gabriella Corsaro | Vignali e Pallini hanno finalmente smesso di stare a guardare

Un membro del consiglio comunale ha commentato con soddisfazione il fatto che due figure politiche, Pallini e il gruppo Vignali, abbiano deciso di intervenire sul tema della sicurezza, lasciando da parte l’atteggiamento di inattività. La dichiarazione sottolinea come questa presa di posizione rappresenti un cambiamento rispetto al passato, quando si erano limitati a osservare senza agire. La questione della sicurezza rimane al centro del dibattito locale.

“Apprendiamo con sollievo che il consigliere Pallini e il gruppo Vignali hanno finalmente deciso di smettere di “stare a guardare” sul tema della sicurezza. Una scelta che, se coerente, dovrebbe portarli ad affiancarsi alle richieste che da tempo rivolgiamo al Governo per ottenere maggiori.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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