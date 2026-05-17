Il Pd sul risarcimento a Vignali | Non cancella il patteggiamento della pena a due anni per Public Money

Il Partito Democratico di Parma ha commentato la notizia di un risarcimento di 7 milioni di euro ottenuto dall’ex sindaco Pietro Vignali. La nota sottolinea che questa somma non influisce sul patteggiamento di due anni di pena relativo a un caso di Public Money. La vicenda è stata riportata dai media locali, che hanno fatto riferimento a fonti ufficiali senza fornire ulteriori dettagli sulla gestione o sui passaggi giudiziari.

"Apprendiamo dalla stampa locale che l’ex Sindaco Pietro Vignali - si legge in una nota del Pd di Parma - avrebbe ottenuto un risarcimento di 7.800 euro dalla Corte d’Appello di Bologna. Questo riconoscimento è fondato sulle lungaggini di alcuni dei processi che lo hanno visto coinvolto. Sul. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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