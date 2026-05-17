Un incidente avvenuto su una scala mobile ha causato la morte di un uomo, che è rimasto incastrato e successivamente è deceduto dieci giorni dopo l’incidente. Un video, diffuso negli Stati Uniti, mostra le immagini dell’evento e le reazioni dei passanti immediatamente dopo la caduta. Le immagini stanno attirando l’attenzione e generando discussioni sulla gestione delle emergenze e sulla prontezza degli interventi. La vicenda si inserisce in un quadro di analisi di sicurezza pubblica e intervento rapido.

Steven McCluskey è morto dieci giorni dopo l’incidente: il filmato diffuso negli Usa sta facendo discutere per un dettaglio inquietante. Un video di sorveglianza lungo quasi un’ora sta sconvolgendo gli Stati Uniti e riaccendendo il dibattito sui soccorsi e sull’indifferenza davanti alle emergenze. Le immagini mostrano gli ultimi drammatici minuti vissuti da Steven McCluskey, padre di due figli di 40 anni, morto dopo essere rimasto incastrato in una scala mobile della stazione Davis della metropolitana di Boston. Ma a colpire più dell’incidente è soprattutto quello che accade subito dopo. La caduta e il dramma sulla scala mobile. La tragedia risale allo scorso 27 febbraio, poco prima delle 5 del mattino. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Rimane incastrato nella scala mobile e muore, il video choc mostra cosa fanno i passanti dopo la caduta

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