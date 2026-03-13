Morì dopo la caduta da una scala A processo il titolare della ditta

Un uomo è morto dopo essere caduto da una scala mentre lavorava all’interno di una banca per l’installazione di telecamere di sicurezza. L’incidente è avvenuto durante un’operazione di cablaggio, provocando la caduta e il successivo trauma cranico. Il procedimento giudiziario coinvolge il titolare della ditta responsabile dei lavori, che è stato chiamato a rispondere delle accuse.

Stava facendo lavori dentro una banca per il cablaggio di telecamere a circuito chiuso, quando cadde da una scala e battè la testa. Lui, l’elettricista Arben Caushi, 61enne di origine albanese residente a Ferrara, morì il 15 settembre 2022 nella città estense, due mesi dopo l’infortunio avvenuto il 14 luglio nella filiale Mps di Correggio. Il sopralluogo fu curato dai carabinieri e dai tecnici della Medicina del lavoro dell’Ausl. Davanti al giudice Giovanni Ghini ieri è iniziato il processo che vede imputato un 74enne di Firenze a cui si contesta l’omicidio colposo con violazione delle norme per prevenire gli infortuni sul lavoro. Sono stati... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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