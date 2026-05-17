Ricercato viene incastrato dopo un video a Fuori dal coro | cosa è successo

Da liberoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo residente nel Veneziano, accusato di aver commesso maltrattamenti gravi nei confronti della moglie, è stato arrestato dopo che era scomparso per alcuni giorni. La vicenda è stata resa nota attraverso un servizio televisivo, che ha mostrato un video relativo alla vicenda. La polizia aveva lanciato una richiesta di rintraccio prima di individuare e fermare l’uomo. L’arresto è stato effettuato in un’abitazione privata, al termine di una lunga attività di indagine.

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Un uomo residente nel Veneziano, accusato di gravi maltrattamenti nei confronti della moglie, è stato arrestato dopo essersi reso irreperibile per diversi giorni. Le violenze includevano urla, minacce, insulti, botte e violenze sessuali. Inizialmente la giudice per le indagini preliminari di Venezia, Claudia Ardita, gli aveva imposto il divieto di avvicinamento alla donna e ai suoi due figli. L’uomo ha violato ripetutamente il provvedimento: prima è stato arrestato e messo ai domiciliari, poi si è rifiutato di indossare il braccialetto elettronico. La giudice ha quindi disposto prima il divieto di dimora nella provincia di Venezia e successivamente in tutto il Veneto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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