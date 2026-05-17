Riforma idrica | D’Angelo teme che Teramo sia penalizzata dalla Regione

La riforma idrica proposta dalla Regione ha sollevato timori nel territorio, con il rappresentante locale che ha espresso preoccupazioni riguardo a possibili penalizzazioni per la città. La questione riguarda principalmente le modifiche nella gestione delle risorse idriche e l'eventuale centralizzazione, che potrebbe influenzare le tariffe delle bollette. La Regione sembra orientata a modificare il modello adottato finora nel territorio, suscitando interrogativi sulle conseguenze pratiche di tali cambiamenti.

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