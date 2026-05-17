Riforma idrica | D’Angelo teme che Teramo sia penalizzata dalla Regione
La riforma idrica proposta dalla Regione ha sollevato timori nel territorio, con il rappresentante locale che ha espresso preoccupazioni riguardo a possibili penalizzazioni per la città. La questione riguarda principalmente le modifiche nella gestione delle risorse idriche e l'eventuale centralizzazione, che potrebbe influenzare le tariffe delle bollette. La Regione sembra orientata a modificare il modello adottato finora nel territorio, suscitando interrogativi sulle conseguenze pratiche di tali cambiamenti.
? Domande chiave Come cambieranno le bollette se la gestione idrica venisse centralizzata?. Perché il modello di Teramo rischia di essere smantellato dalla Regione?. Chi guadagnerà davvero dal passaggio ai nuovi ambiti idrici regionali?. Quali sono i rischi concreti per le sorgenti della provincia?.? In Breve Assemblea ASSI del 9 aprile con partecipazione di Pierluigi Biondi di Anci Abruzzo. Modello Ruzzo garantisce tariffe basse e minor dispersione idrica rispetto a Pescara e L'Aquila. Proposta regionale ridurrebbe i sei ambiti provinciali attuali a soli quattro. Teramo custodisce la maggior parte delle sorgenti idriche della regione Abruzzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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