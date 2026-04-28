Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 28 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Roberto sarà sempre più agguerrito nei confronti di Mori, atteggiamento che farà venire grossi dubbi a Marina. A smuovere il suo desiderio di rivalsa è solo la rivalità sul lavoro o c'entra la gelosia nei confronti di Greta? Cristina apparirà sempre più interessata a Leo ma dovrà fare i conti con una sgradevole situazione. Manuela vuole già far entrare Maurizio in famiglia dopo aver deciso di conoscerlo meglio, anche Micaela stupirà tutti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 28 aprile 2026: Marina teme che Ferri sia geloso di Greta, Micaela stupisce

Notizie correlate

Un Posto al Sole, spoiler 1 aprile 2026: nessun addio tra Anna e Alberto, Ferri affronta GretaSono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 1 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole.

Un Posto al Sole, spoiler 18 marzo 2026: Ferri sconcertato da Greta, Ida e Diego ai ferri corti?Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 18 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Un posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 27 al 30 aprile; Un Posto al Sole, anticipazioni 21 aprile: Serena è turbata dal passato, Maurizio contatta Manuela; Un posto al sole - S30E6936 - Puntata del 27/04/2026 - Video; Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 24 aprile 2026: Palazzo Palladini sotto attacco.

Un Posto al Sole Anticipazioni dal 4 all'8 maggio 2026: Alberto combina un disastro, perderà Gianluca di nuovo?Vediamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 4 all'8 maggio 2026. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap. comingsoon.it

Un Posto al Sole Anticipazioni 27 aprile 2026: Samuel sfida Micaela a incontrare suo padre!Cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 aprile 2026? Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai3. comingsoon.it

“Felici di essere tornati nel nostro posto felice. Non vedo l’ora possiate vedere quello che abbiamo in serbo per la terza stagione” David Henrie e Selena Gomez sono tornati sul set del reboot de I maghi di Waverly. Alex e Justin di nuovo insieme - facebook.com facebook

Cara Juventus, sei davvero pronta a tornare al tuo posto L’editoriale di @massimozampini x.com