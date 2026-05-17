Riforma 118 | i sindaci allertano sui rischi per le zone collinari

I sindaci delle zone collinari hanno espresso preoccupazioni riguardo alla riforma 118, sottolineando che potrebbero esserci modifiche nei tempi di intervento per le aree in salita. In particolare, si evidenzia l’effetto dello spostamento del medico da una località vicina, che ha sollevato preoccupazioni tra le autorità locali. La questione riguarda la possibilità di ritardi nei soccorsi e la necessità di adattamenti nelle modalità di assistenza in zone con caratteristiche geografiche particolari.

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