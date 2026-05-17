Riforma 118 | i sindaci allertano sui rischi per le zone collinari
I sindaci delle zone collinari hanno espresso preoccupazioni riguardo alla riforma 118, sottolineando che potrebbero esserci modifiche nei tempi di intervento per le aree in salita. In particolare, si evidenzia l’effetto dello spostamento del medico da una località vicina, che ha sollevato preoccupazioni tra le autorità locali. La questione riguarda la possibilità di ritardi nei soccorsi e la necessità di adattamenti nelle modalità di assistenza in zone con caratteristiche geografiche particolari.
? Domande chiave Come cambieranno i tempi di intervento per chi vive in collina?. Perché lo spostamento del medico da Venturina preoccupa i sindaci?. Quali rischi corre la popolazione anziana con la nuova riforma?. Chi dovrà garantire l'assistenza nei comuni sotto i 650 abitanti?.? In Breve Spostamento medico emergenza da Venturina a Piombino aumenta distanze per zone collinari.. Sassetta soffre carenza pediatrica e medico di famiglia presente solo due ore mezza settimanali.. Criterio ACN 2024 impone ambulatori solo nei comuni con oltre 650 abitanti.. Monteverdi dista oltre 40 chilometri dagli ospedali con strade a rischio ritardi.. I sindaci di Suvereto, Sassetta e Monteverdi hanno lanciato un allarme per l’entrata in vigore della riforma del sistema 118 prevista per lunedì 18 maggio nelle Valli Etrusche e nella Val di Cornia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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