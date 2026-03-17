In Umbria, l’allerta gialla per il maltempo riguarda l’intera regione e riguarda principalmente il vento. Il bollettino della Protezione civile indica che mercoledì 18 marzo si prevedono condizioni atmosferiche avverse, con possibilità di neve anche a quote collinari. La situazione interessa tutte le zone della regione, senza specificare aree particolari. La popolazione viene invitata a prestare attenzione alle condizioni in evoluzione.

Perugia, 17 marzo 2026 – Torna l'allerta gialla per il meteo sull'Umbria. A indicarla per il vento su tutto il territorio per mercoledì 18 marzo è il bollettino sul sito della Protezione civile della Regione. Con le previsioni che indicano nevicate attese al mattino lungo la dorsale appenninica fino a 600-800 metri, con zero termico in risalita nel corso della giornata. Allerta gialla anche per la neve e i temporali ma solo nelle aree dell'Alto Tevere, Ciascio-Topino e Nera-Corno, le zone a ridosso dell'Appennino umbro-marchigiano. Per mercoledì le previsioni riportate dalla Protezione civile indicano maltempo fin dal mattino con precipitazioni sparse a partire dai settori appenninici ed in estensione nel resto della regione durante la giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Occhio al maltempo in Umbria: possibile anche la neve a quote collinari. Le zone interessate

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