Pastorano tra rifiuti rischi sanitari e scarsa illuminazione Marenghi | Urge intervenire rioni collinari mai più isolati

Da anni, la zona collinare di Pastorano, in particolare via Casa Scuoppo, presenta problemi legati alla presenza di rifiuti abbandonati, scarsa illuminazione e rischi sanitari. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che chiedono interventi immediati per migliorare le condizioni del quartiere. Il rappresentante locale ha sottolineato l’urgenza di evitare che le aree collinari rimangano isolate e vulnerabili.

La situazione che da anni affligge la zona collinare di Pastorano, in particolare via casa Scuoppo, rappresenta una ferita aperta per la città di Salerno. Cumuli di rifiuti abbandonati e un chiaro segno di degrado ambientale ormai fuori controllo hanno trasformato l’area in una vera e propria.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni a Salerno: Lanocita presenta la terza lista, Marenghi a Pastorano e Turchi a Torrione Rioni collinari senz'acqua a Salerno: attivate le autobotti per i residentiRubinetti a secco nelle zone collinari della città a causa di una sospensione idrica programmata della durata di circa 24 ore per lavori sulla rete...