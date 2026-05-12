Ponente | 21 sanzioni per rifiuti abbandonati rintracciati via social

Nel ponente sono state elevate 21 sanzioni per abbandono di rifiuti, grazie all’uso delle telecamere di sorveglianza e a segnalazioni via social. Le forze dell’ordine hanno individuato i responsabili attraverso le immagini registrate, che hanno consentito di identificarli e applicare le multe previste dalla legge. Nei punti segnalati sono stati trovati materiali pericolosi, tra cui residui di sostanze chimiche e rifiuti di vario genere.

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? Domande chiave Come hanno fatto le telecamere a rintracciare i responsabili?. Quali materiali pericolosi sono stati trovati nelle zone segnalate?. Chi sono i soggetti deferiti all'autorità giudiziaria per i rifiuti?. Quanto ammontano le multe per chi abbandona i rifiuti ingombranti?.? In Breve Sanzioni da mille euro per dieci violazioni al Regolamento di polizia urbana.. Dieci sanzioni applicate al testo unico ambiente per rifiuti pericolosi.. Cinque verbali emessi per conferimenti errati nei bidoni stradali.. Identificata maxi discarica abusiva in via Martiri del Turchino dopo due settimane.. Ventuno sanzioni per violazioni ambientali nel Ponente genovese nelle ultime tre settimane, tra cui tre casi deferiti all’autorità giudiziaria e il fermo di un veicolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponente: 21 sanzioni per rifiuti abbandonati, rintracciati via social ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rifiuti abbandonati tra la vegetazione: i trasgressori rintracciati e sanzionatiRifiuti abbandonati in località Colle Pero e nei pressi della strada provinciale Velletri Anzio. Abbandono rifiuti, altre 5 sanzioni nel ponente genoveseGrazie alle pattuglie della polizia locale dedicate e agli elementi acquisiti dalle telecamere di videosorveglianza del circuito cittadino, tra... Argomenti più discussi: Rifiuti ingombranti abbandonati nel Ponente, 21 sanzioni e una maxi discarica abusiva scoperta in via Martiri del Turchino -; Abbandono di rifiuti, continua il pugno duro del Comune: 21 sanzioni in tre settimane; Il video del frigo abbandonato a Sestri fa il giro dei social: ecco come la Locale ha incastrato l’incivile; Ponente di Genova, 21 furbetti dell’ingombrante multati grazie alle foto che i residenti hanno postato sui …. Rifiuti abbandonati a Genova Ponente: 21 sanzioni e una discarica abusiva scoperta ligurianotizie.it/rifiuti-abband… via @LiguriaNotizie x.com Torno a Imola dopo più di 20 anni (in camper!) – consigli? reddit Rifiuti abbandonati a Genova Ponente: 21 sanzioni e una discarica abusiva scopertaGenova Ponente, 21 sanzioni per rifiuti abbandonati e scoperta una discarica abusiva. Controlli rafforzati con telecamere e segnalazioni. ligurianotizie.it