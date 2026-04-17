Rifiuti abbandonati e dati alle fiamme | spunta uno scooter

In diverse aree della città sono stati trovati rifiuti abbandonati e dati alle fiamme, tra cui plastica, scarti edili e sacchetti di varia natura. Tra i materiali rinvenuti, è stato segnalato anche uno scooter Sh Honda 150, che sembra essere stato rubato. La presenza di questi rifiuti e di un veicolo sospetto solleva preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza nelle zone interessate.

Plastica, scarti edili, sacchetti selvaggi e uno scooter Sh Honda 150, presumibilmente oggetto di furto. Tutto completamente dato alle fiamme. E' quanto rinvenuto in località Stercolilli a Mondragone.La segnalazione è giunta al sindaco Francesco Lavanga affichè intervenga e provveda alla.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Rifiuti speciali abbandonati e dati alle fiamme nel piazzale di un'impresaUn cumulo di rifiuti speciali dati alle fiamme all'interno del piazzale di una ditta di Latina. Leggi anche: Rifiuti abbandonati in via Nobel tra Cesa e Aversa: rinvenute anche cartelle cliniche con dati sensibili Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rifiuti abbandonati nelle periferie e sulle strade per le frazioni: interpellanza in Consiglio; Rifiuti abbandonati e pericolosi in un piazzale e in un magazzino a Cori; A Roma rimossi oltre 1.000 materassi in un solo mese. I dati di AMA; Spiagge e Fondali Puliti 2026. Rifiuti in spiaggia: plastica sempre prima, poi mozziconi di sigarettaSulle spiagge italiane spopolano sempre più i mozziconi di sigaretta. Una presenza ormai costante e che, insieme agli altri rifiuti abbandonati, costituisce una minaccia per mare, lidi e biodiversità. ecodallecitta.it Sos rifiuti abbandonati. I dati delle foto-trappole. Oltre 300 multe in 9 mesiPiù di 300 sanzioni in meno di nove mesi. È il conto presentato dalle foto-trappole riattivate nel corso del 2025 dal Comune contro l’abbandono illecito dei rifiuti: un dato che fotografa senza sconti ... ilrestodelcarlino.it RIFIUTI ABBANDONATI NEL BOSCO DEL "FILETTO": INTERVENTO DI POLIZIA LOCALE E #CISTERNA AMBIENTE Una parte dell’area boschiva del “Filetto” è stata completamente liberata da un consistente cumulo di rifiuti ingombranti che qualcuno avev - facebook.com facebook