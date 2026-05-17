Richiami continui e controlli ossessivi sul lavoro scatta il mobbing | la sentenza

Una recente sentenza ha confermato che i richiami frequenti e i controlli ripetuti sul luogo di lavoro costituiscono mobbing. La decisione si è basata sul fatto che, quando un dipendente non è più in grado di svolgere determinate mansioni a causa di problemi di salute, non può essere automaticamente trasferito a ruoli inferiori senza un giustificato motivo. La pronuncia ha chiarito un principio spesso frainteso dalle aziende, riguardante i limiti di tali spostamenti e il rispetto delle condizioni del lavoratore.

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C’è un principio spesso frainteso dalle aziende: il lavoratore che —a causa delle proprie condizioni di salute — non possa più svolgere determinate attività, non può essere automaticamente spostato a mansioni inferiori. Il datore dovrà prima verificare concretamente la possibilità di assegnarlo a mansioni equivalenti e compatibili con il suo stato di salute. Soltanto se questo risulti impossibile potrà legalmente designarlo a un livello professionale più basso. Lo ha spiegato la Cassazione con la sentenza 125472026, ribadendo anche che si può parlare di mobbing non sulla base di un singolo episodio isolato, ma con la valutazione complessiva di una serie di comportamenti ostili e discriminatori, coordinati e protratti nel tempo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Richiami continui e controlli ossessivi sul lavoro, scatta il mobbing: la sentenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Furto sul lavoro senza prove, scatta il licenziamento: la sentenza della CassazioneNel rapporto di lavoro subordinato, la fiducia tra datore e dipendente è un elemento essenziale. Mobbing e bullismo sul lavoro: perché confonderli è un errore gravedi Alessandro Pedrazzi* Nella conversazione comune, e non di rado anche su qualche pubblicazione, mobbing e bullismo lavorativo vengono usati come... Scattano i 50 anni ed iniziano a bombardarti con i controlli alla prostata. Chiamano i tuoi figli per continui richiami di vaccino, tua moglie per i controlli al seno. Tutto gratis, ma quando il prodotto è gratis, il prodotto sei tu. Hai bisogno di una cura ? Dicembre 20 x.com Prevenzione: quali controlli medici fare ogni anno e a che etàUtilizziamo i cookie per ottimizzare il nostro sito web e il nostro servizio. Puoi scegliere a quali categorie dare il tuo consenso. Parlare di prevenzione significa uscire dall’idea, ancora molto dif ... lettera35.it