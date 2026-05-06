Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che, nel rapporto di lavoro subordinato, il licenziamento può essere legittimo anche in assenza di prove concrete di un furto sul lavoro. La decisione si basa sulla considerazione che la fiducia tra datore e dipendente rappresenta un elemento fondamentale, e la sua rottura, anche per episodi apparentemente poco rilevanti, può portare alla risoluzione del rapporto lavorativo.

Nel rapporto di lavoro subordinato, la fiducia tra datore e dipendente è un elemento essenziale. Quando questo equilibrio si rompe, anche per fatti apparentemente “minori” o di lieve importanza, le conseguenze possono essere serissime. Lo ha spiegato nuovamente la Corte di Cassazione con la sentenza 77122026, che affronta un caso di licenziamento disciplinare per sottrazione di un bene aziendale e chiarisce aspetti fondamentali come l’onere della prova e il valore delle presunzioni. Vediamo da vicino la vicenda e cerchiamo di capire i rischi in gioco e chi deve provare che cosa. Un farmaco sparito, il licenziamento per giusta causa e la disputa giudiziaria.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Furto sul lavoro senza prove, scatta il licenziamento: la sentenza della Cassazione

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