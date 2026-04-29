Mobbing e bullismo sul lavoro | perché confonderli è un errore grave

Mobbing e bullismo sul lavoro sono termini spesso confusi e usati come sinonimi, anche in alcune pubblicazioni. Tuttavia, si tratta di fenomeni distinti, ognuno con caratteristiche proprie. Un esperto nel settore ha sottolineato questa differenza, evidenziando come la confusione tra i due possa portare a fraintendimenti e a strategie di intervento inadeguate. La distinzione tra i due aspetti è fondamentale per affrontare correttamente le problematiche che si verificano all’interno dei contesti lavorativi.

di Alessandro Pedrazzi* Nella conversazione comune, e non di rado anche su qualche pubblicazione, mobbing e bullismo lavorativo vengono usati come sinonimi. Un’approssimazione che costa cara. Confondere i due fenomeni significa scegliere gli strumenti sbagliati per affrontarli, sia che si parli di tutela individuale, sia di intervento organizzativo. Proviamo ad esemplificare il problema. Marco viene promosso nel reparto comunicazione di un’azienda tech. La sua nuova responsabile, Silvia, critica ogni aspetto del suo lavoro, stabilisce obiettivi arbitrari, respinge sistematicamente le sue proposte. Marco comincia a dubitare di se stesso. Quando trova il coraggio di segnalare la situazione, la dirigenza interviene: riconosce il problema, trasferisce Marco, avvia un percorso per Silvia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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