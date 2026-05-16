Ricercato per maltrattamenti viene incastrato da un video durante la trasmissione Fuori dal Coro e arrestato

Un uomo residente nel Veneziano, ricercato per maltrattamenti alla moglie, è stato arrestato dopo essere stato individuato grazie a un video mostrato durante una puntata del programma Mediaset “Fuori dal Coro”. L'individuazione è avvenuta dopo che il suo volto è stato ripreso e trasmesso in televisione. Il soggetto, già cercato dalle autorità, è stato catturato nelle ultime ore e portato in caserma. La sua posizione era nota alle forze dell’ordine da diverso tempo, ma la sua presenza in tv ha consentito di trovarlo.

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Accusato e ricercato per maltrattamenti alla moglie, un uomo residente nel Veneziano è stato rintracciato dopo essere apparso in tv durante una puntata del programma Mediaset “Fuori dal Coro”. È stato arrestato dai Carabinieri e condotto in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Ricercato da tre anni, arrestato durante un controllo stradale Troupe di Fuori dal coro aggredita in strada: chi è stato arrestatoSembrava uno di quei momenti di tv “di pancia”, quelli che nascono in strada e che in pochi secondi diventano tensione pura. Un ricercato per maltrattamenti è stato arrestato a Venezia dopo essere apparso a #Fuoridalcoro: ignorava da tempo divieti e ordine di carcerazione. Le violenze denunciate dai figli riguardavano minacce, aggressioni e abusi. La sua presenza in tv ha chiuso l x.com Ricercato per maltrattamenti, viene incastrato da un video durante la trasmissione Fuori dal Coro e arrestatoAccusato e ricercato per maltrattamenti alla moglie, un uomo residente nel Veneziano è stato rintracciato dopo essere apparso in tv durante una puntata del programma Mediaset Fuori dal Coro. È stato ... fanpage.it Matrimonio forzato e violenze in famiglia: arrestato in Svezia uomo ricercato dall’Italia per maltrattamenti sulla figliaUn caso di violenza domestica e tentata imposizione di matrimonio forzato con dimensioni internazionali ha portato all’arresto in Svezia di un uomo di 52 anni di nazionalità irachena, ricercato ... ilmessaggero.it