Ricercato per maltrattamenti viene incastrato da un video durante la trasmissione Fuori dal Coro e arrestato
Un uomo residente nel Veneziano, ricercato per maltrattamenti alla moglie, è stato arrestato dopo essere stato individuato grazie a un video mostrato durante una puntata del programma Mediaset “Fuori dal Coro”. L'individuazione è avvenuta dopo che il suo volto è stato ripreso e trasmesso in televisione. Il soggetto, già cercato dalle autorità, è stato catturato nelle ultime ore e portato in caserma. La sua posizione era nota alle forze dell’ordine da diverso tempo, ma la sua presenza in tv ha consentito di trovarlo.
Accusato e ricercato per maltrattamenti alla moglie, un uomo residente nel Veneziano è stato rintracciato dopo essere apparso in tv durante una puntata del programma Mediaset “Fuori dal Coro”. È stato arrestato dai Carabinieri e condotto in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Un ricercato per maltrattamenti è stato arrestato a Venezia dopo essere apparso a #Fuoridalcoro: ignorava da tempo divieti e ordine di carcerazione. Le violenze denunciate dai figli riguardavano minacce, aggressioni e abusi. La sua presenza in tv ha chiuso l x.com
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