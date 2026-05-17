Dal 18 al 22 maggio, Pisa sarà teatro della Iec (Insarag External Classification), la prova ufficiale delle Nazioni Unite che riconosce i team internazionali Usar (Urban Search and Rescue). Questa manifestazione si concentra sulla verifica delle capacità di ricerca e soccorso in ambienti urbani in caso di crolli o disastri, coinvolgendo squadre provenienti da diversi paesi. La valutazione comprende l'esecuzione di esercitazioni pratiche e test specifici per certificare le competenze dei team specializzati in situazioni di emergenza.

PISA – Dal 18 al 22 maggio Pisa ospiterà la Iec (Insarag External Classification), la prova ufficiale delle Nazioni Unite che certifica i team internazionali Usar (Urban search and rescue) specializzati nella ricerca e soccorso urbano in scenari di crollo. Per la prima volta al mondo, un paese affronterà contemporaneamente due classificazioni Insarag (International search and rescue advisory group – Gruppo internazionale specializzato nella ricerca e salvataggio). Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, effettuerà simulazioni di soccorso senza sosta per un periodo compreso tra le 36 e 48 ore, per certificare un modulo Usar Light per interventi rapidi, e un modulo Usar Medium per operazioni continuative su strutture complesse, confermando il ruolo dei gigili del Ffoco tra le eccellenze mondiali del soccorso tecnico urgente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ricerca e soccorso in ambito urbano, a Pisa la prova ufficiale nelle Nazione Unite per i team specializzati

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