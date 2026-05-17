Il Partito Democratico ha richiesto un confronto pubblico sulla proroga del fermo biologico dei ricci di mare, evidenziando che i dati scientifici finora presentati non sembrano essere sufficienti a giustificare il prolungamento del divieto. Si discute anche dell’impatto del mercato illegale sulla pesca legale, in particolare sul reddito dei pescatori professionisti che operano nella zona interessata. La richiesta arriva in un momento in cui si affrontano diverse posizioni riguardo alle misure di tutela e alle conseguenze economiche per gli operatori del settore.

? Punti chiave Perché i dati scientifici non bastano a giustificare il blocco?. Come influisce il mercato illegale sul reddito dei pescatori professionisti?. Chi sta davvero guadagnando con la vendita di ricci importati?. Quali misure garantiranno il ritorno dei pescatori con licenza al lavoro?.? In Breve Dati Unisalento e Arpa indicano cinquemila esemplari con taglia media in crescita.. Proposta tecnica prevede proroga del fermo biologico fino a marzo 2027.. Il mercato abusivo e le importazioni estere penalizzano i pescatori pugliesi.. Minerva chiede controlli e tracciabilità per proteggere i titolari di licenza.. A Bari, la discussione sulla tutela dei ricci di mare ha acceso i lavori della IV Commissione regionale dopo che i dati di Unisalento e Arpa hanno mostrato circa cinquemila esemplari censiti con una taglia media in crescita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ricci di mare: Pd chiede confronto sulla proroga del fermo biologico

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