Ricci di mare in Puglia è scontro sulla proroga del fermo pesca

In Puglia, è in corso una discussione sulla proroga del fermo pesca per il riccio di mare, che si è concluso il 5 maggio dopo tre anni di divieto deciso dalla legge regionale 62023. La fine del periodo di divieto ha riacceso il dibattito tra operatori del settore e associazioni ambientaliste, mentre si attendono decisioni ufficiali sulle prossime misure da adottare. La questione riguarda la gestione sostenibile delle risorse marine e le ripercussioni sulla pesca locale.

Il ‘giorno zero’ per il riccio di mare in Puglia è arrivato. Lo scorso 5 maggio è ufficialmente terminato il fermo pesca di tre anni imposto dalla legge regionale 62023. Un passaggio cruciale che ha spinto la IV Commissione consiliare della Regione Puglia, presieduta da Antonio Tutulo, a una.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Pesca abusiva in Puglia, Fiamme Gialle sequestrano oltre 3mila ricci di mare in un meseSono 8 le operazioni messe a segno dalla guardia di finanza dal nord al sud della Puglia per salvaguardare il ripopolamento del riccio di mare in... Pesca illegale di ricci di mare, oltre 3mila esemplari sequestrati tra Bari e BatProsegue senza sosta il contrasto alla pesca illegale del riccio di mare lungo le coste pugliesi. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ricci di mare in Sardegna: la Regione proroga la pesca mentre la specie scompare; Ricci di mare, in Sardegna stagione prolungata di due settimane: via libera fino al 16 maggio; Natuzzi jr contro Schlein: Elly, siediti su scatola di ricci di mare; Osservatorio Italia: le notizie in breve. Puglia, ricci di mare: Coldiretti chiede revisione del fermo pesca e più controlli contro l’abusivismoColdiretti Pesca Puglia sollecita modifiche alla legge sul fermo pesca dei ricci di mare e un sistema più efficace contro la pesca illegale. trmtv.it Pesca illegale di ricci di mare a Follonica: multe da 6mila euroFollonica (Grosseto), 6 novembre 2025 - Un blitz è stato condotto alle prime ore dell'alba della Guardia costiera di Piombino a Pratoranieri, nel comune di Follonica, nella provincia di Grosseto, per ... lanazione.it Coldiretti Pesca Puglia sollecita modifiche alla legge sul fermo pesca dei ricci di mare e un sistema più efficace contro la pesca illegale - facebook.com facebook Natuzzi jr contro Schlein: “Elly, siediti su scatola di ricci di mare”. @WandaMarra x.com