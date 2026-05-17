Riccardo Rizzoli espone e si tatua le branchie

Una mostra presenta dipinti e disegni di Riccardo Rizzoli, accompagnati da una performance dal vivo durante la quale l’artista si tatua le branchie. L’esposizione si concentra su temi legati al lutto, alla morte e all’assenza, utilizzando l’arte come mezzo di esplorazione. La manifestazione include anche una performance in cui Rizzoli si sottopone a un tatuaggio, creando un collegamento tra le opere e il gesto performativo. La mostra si svolge in un contesto espositivo dedicato all’interazione tra arte e riflessione su la perdita.

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