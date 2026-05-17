Riccardo Rizzoli espone e si tatua le branchie
Una mostra presenta dipinti e disegni di Riccardo Rizzoli, accompagnati da una performance dal vivo durante la quale l’artista si tatua le branchie. L’esposizione si concentra su temi legati al lutto, alla morte e all’assenza, utilizzando l’arte come mezzo di esplorazione. La manifestazione include anche una performance in cui Rizzoli si sottopone a un tatuaggio, creando un collegamento tra le opere e il gesto performativo. La mostra si svolge in un contesto espositivo dedicato all’interazione tra arte e riflessione su la perdita.
Una mostra di dipinti e di disegni, assieme a una performance in diretta, per una ricerca che prova a trovare, attraverso l’arte, un modo di rapportarsi al lutto, alla morte, all’assenza, riuscendo a non annegarci dentro, a continuare a prendere fiato e respirare. È quanto verrà proposto oggi dalle 18 al Teatro Binario 7 dall’artista multidisciplinare monzese Riccardo Rizzoli, che sarà protagonista della performance dal titolo “Branchiogenesi“. L’evento concluderà la mostra allestita in queste settimane negli spazi del teatro. "La performance sarà la chiusura di una residenza artistica durata 3 settimane – racconta Rizzoli –. Oggi dalle 18 si potrà ancora vedere l’esposizione delle opere, che sono disegni a china su carta, dipinti a olio e dipinti fatti a gesso su tela. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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