L’attore ha concluso le riprese della serie televisiva intitolata “Il labirinto delle farfalle”. La produzione si è svolta nell’arco di diverse settimane e si è conclusa recentemente. Dopo questa fase, l’attore si è mostrato disponibile a condividere alcune riflessioni sul progetto e sulla sua esperienza sul set. La serie verrà trasmessa prossimamente e rappresenta uno degli ultimi lavori portati a termine dall’attore.

Can Yaman, terminate le riprese de “Il labirinto delle farfalle”. Can Yaman chiude un altro capitolo importante della sua carriera internazionale: sono terminate ufficialmente le riprese de Il labirinto delle farfalle, il nuovo progetto che lo vede protagonista e che promette di essere uno dei titoli più attesi della prossima stagione. Dopo mesi di set intensi, scene cariche di tensione e un lavoro meticoloso dietro le quinte, l’attore saluta un’esperienza che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Leggi anche Michelle Hunziker, c’è un nuovo amore? Parla lei Can intervistata dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni ha esordito: «Ho studiato per quattro mesi lo spagnolo e ho avuto la fortuna di arrivare già in buona forma fisica grazie a “Sandokan”.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Can Yaman, terminate le riprese del nuovo progetto. L’attore si espone

Can Yaman arrestato: si mette male per l'attore turco!

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