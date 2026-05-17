C’è una macchina davanti alla diga. Dentro ci sono documenti, cellulare, portafoglio, zaino. Sistemate con ordine, ci sono le scarpe. Bianche. Pulite. E poi c’è una cintura arrotolata a cerchio. Ordinata e precisa. Il caso di Riccardo Branchini comincia da qui. O forse finisce qui. Nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024, il 19enne di Acqualagna sparisce attorno alla gola del Furlo. Da allora non c’è un corpo né una prova certa di fuga. C’è solo una lunga fila di dettagli e nessuno di questi è univoco. Il primo dettaglio è l’auto. Riccardo durante la giornata indossa una felpa rossa. Prima di uscire si cambia e mette una felpa bianca. Quella felpa viene poi trovata in macchina, insieme ai jeans e a una maglietta verde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riccardo, quello che non torna. La felpa, l’auto, i treni e la frase: "Se muoio, non piangete"

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per me si accoppiano bene. Wemby è piu forte di Holmgren, il pacchetto esterni complessivamente è piu forte quello degli Spurs. Poi non immagino mica un 4-0, sarà serie equilibrata e aperta, ma li vedo un pelo favoriti x.com

Riccardo, quello che non torna. La felpa, l’auto, i treni e la frase: Se muoio, non piangeteLa tragedia del 19enne sparito ad Acqualagna contiene una fila di dettagli, ma nessuno univoco. Uno dei rebus: se pensava di partire, perché lasciare documenti e portafogli nella macchina? . ilrestodelcarlino.it