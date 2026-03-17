Vinicius ha segnato un gol al Manchester City, portando in vantaggio il Real Madrid durante la partita. Dopo aver realizzato la rete, ha esultato rivolgendosi ai tifosi avversari con un gesto provocatorio e ha seguito con la frase “Piangete, piangete!”. La sua esultanza ha attirato l’attenzione dello stadio, che ha reagito con fischi e dissenso.

All'Etihad Stadium di Manchester il Real Madrid ha praticamente chiuso i conti qualificazione ai quarti di Champions già nel primo tempo, e lo ha fatto con il marchio di fabbrica di Vinicius Jr. Il brasiliano, al 22', si è procurato un rigore, costata anche l'espulsione di Bernardo Silva per fallo di mano sulla linea. Dal dischetto non ha sbagliato — aveva fallito nella stessa situazione all'andata al Bernabeu — e trasformato con freddezza. Poi arriva l'esultanza che scatenerà polemiche: Vinicius prima ha mimato il dito sulla bocca per zittire lo stadio, poi si è avvicinato alla tribuna dei tifosi del City, ha portato le mani alle guance mimando il pianto "Piangete, piangete!" rivolto ai tifosi dei Citizens. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vinicius segna al City, zittisce lo stadio e poi provoca: "Piangete, piangete!"

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