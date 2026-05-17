Il Napoli si prepara ad affrontare una partita decisiva all’Arena Garibaldi di Pisa, dove si gioca la possibilità di mantenere vivo il sogno di qualificarsi alla prossima Champions League. La formazione schiererà Hojlund in attacco e Alisson tra i pali, con l’obiettivo di rafforzare la linea offensiva e difensiva. La sfida rappresenta un momento cruciale per la stagione della squadra, che cerca di conquistare punti importanti in un match che potrebbe determinare il suo futuro europeo.

"> Il Napoli si gioca tutto all’Arena Garibaldi. La trasferta contro il Pisa rappresenta molto più di una semplice partita di fine stagione: è il crocevia che può blindare definitivamente la qualificazione in Champions League e aprire ufficialmente il nuovo corso azzurro. Come racconta Repubblica Napoli attraverso l’analisi di Marco Azzi, Conte pretende una risposta immediata dopo il passo falso contro il Bologna, con la squadra chiamata a trasformare la pressione in maturità. Al centro della scena ci saranno soprattutto Hojlund e Alisson Santos. Secondo Repubblica Napoli, i due attaccanti hanno motivazioni che vanno oltre la semplice rincorsa europea. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, a Pisa il giorno della verità: Hojlund e Alisson per blindare la Champions”

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