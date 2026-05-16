napoli a pisa per blindare la champions

Il Napoli si prepara a giocare in trasferta contro il Pisa il 16 maggio 2026. La partita è fondamentale per avvicinarsi alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League e per mantenere il secondo posto in classifica. La squadra azzurra punta a ottenere i tre punti per rafforzare la propria posizione in classifica prima delle ultime gare di campionato. La sfida si svolgerà sul campo del Pisa, con l’obiettivo di portare a casa un risultato positivo.

NAPOLI, 16 MAGGIO 2026 – Il Napoli si prepara alla trasferta di Pisa con l’obiettivo di avvicinare la qualificazione alla prossima Champions League e consolidare il secondo posto in classifica. Archiviata la corsa al secondo scudetto consecutivo e alla Coppa Italia, gli azzurri puntano ora a chiudere la stagione centrando almeno uno dei due traguardi rimasti, dopo aver già conquistato la Supercoppa. Il pareggio di Como e soprattutto la sconfitta interna contro il Bologna hanno rallentato il cammino della squadra di Antonio Conte, che però conserva ancora un margine utile sulle dirette concorrenti. Una vittoria nelle ultime due gare potrebbe risultare decisiva per assicurare il ritorno nella principale competizione europea. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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