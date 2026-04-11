Il Napoli si prepara alla sfida contro il Parma con alcune novità in formazione. Hojlund, dopo un infortunio, ha superato le valutazioni mediche e sarà schierato nel ruolo di titolare. Alisson, invece, partirà dalla panchina, in attesa di un possibile cambio tra i pali durante la partita. La squadra si presenta così al match con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite.

"> Il Napoli ritrova il suo riferimento offensivo nel momento più delicato della stagione. Come racconta Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, Rasmus Hojlund ha smaltito i problemi influenzali e viaggia verso una maglia da titolare nella trasferta del Tardini contro il Parma, in programma domani alle 15. Un rientro che rappresenta molto più di una semplice buona notizia: è un segnale forte per una squadra chiamata a vincere per alimentare le residue speranze di rimonta. Le indicazioni arrivate dall’allenamento sono chiare. Come sottolinea Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, il centravanti danese tornerà al centro dell’attacco, riprendendo il ruolo di perno offensivo in un Napoli che non può permettersi calcoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, Hojlund recupera sarà titolare contro il Parma. Alisson parte dalla panchina”

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Napoli, Hojlund torna a disposizione: gli azzurri aspettano i suoi golL’appuntamento è stato rispettato ed è già una notizia positiva. Rasmus Hojlund è rientrato ieri al Training Center di Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti. È ancora un po’ debilitato dalla ... napoli.repubblica.it

#Ungheria, rischio brogli sul voto ma #Orbán grida al complotto - la Repubblica x.com

Vespa è un uomo della Prima Repubblica. Nella Prima Repubblica nessun conduttore avrebbe mai detto ad un esponente politico di un partito che rappresenta milioni di persone “stia zitto!”. In questo “stia zitto” c’è il salto di qualità. Qualcosa che va al di là del - facebook.com facebook