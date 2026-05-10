Stasera su Rai 3, Report approfondisce le spedizioni di carburante dall’Italia verso Israele, analizzando i flussi energetici e le destinazioni di questi rifornimenti. La trasmissione si concentra sui movimenti di carburante attraverso diversi canali e sulle possibili implicazioni nel quadro del conflitto in Medio Oriente. La puntata fornisce un quadro dettagliato delle operazioni di trasporto senza esprimere giudizi o conclusioni.

Stasera su Rai 3 Report indaga sulle spedizioni di carburante dall'Italia verso Israele. L'inchiesta ricostruisce flussi energetici, destinazioni e possibili implicazioni nel contesto del conflitto in Medio Oriente. Questa sera, domenica 10 maggio 2026, alle 20.30 su Rai 3 torna Report, il programma simbolo del giornalismo d'inchiesta italiano condotto da Sigfrido Ranucci. Tra i servizi previsti, spazio a una serie di reportage che affrontano ambiti molto diversi tra loro: dalla sanità privata alle grandi operazioni immobiliari e finanziarie, fino ai temi energetici e geopolitici. Il 5 dicembre 2025, nel reparto ad alta intensità di cura Iceberg dell'Ospedale San Raffaele di Milano, si sarebbe verificata una situazione critica legata alla gestione del personale sanitario.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Carburante dall’Italia verso Israele: l’inchiesta di Report stasera su Rai 3

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