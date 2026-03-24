Orrore a Birmingham | bambino di 12 anni accusato di violenza sessuale su donna di oltre 60 anni

Birmingham sotto choc: un bambino di 12 anni è stato accusato di violenza sessuale e lesioni gravi su una donna di 60 anni, trovata gravemente ferita in casa qualche giorno fa. Il minore dovrà rispondere peraltro anche dell'aggressione di un’altra donna e di furto. Oggi comparirà al tribunale per i minorenni locale. Un caso che riapre gli interrogativi sulla violenza giovanile in Regno Unito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Accusato di violenza sessuale su ragazzino di 13 anniUn uomo di 56 anni, cittadino italiano e residente in Valdinievole, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale su minore.

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