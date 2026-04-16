La cantante statunitense Katy Perry è attualmente sotto indagine in Australia a seguito delle accuse di violenza sessuale presentate dall’attrice Ruby Rose. La questione riguarda una presunta aggressione che avrebbe coinvolto le due figure pubbliche, e le autorità stanno approfondendo gli accertamenti necessari. La cantante ha rilasciato una risposta alle accuse, mentre le indagini continuano a proseguire.

La pop star statunitense Katy Perry è sotto indagine in Australia per accuse di violenza sessuale mosse dall’attrice Ruby Rose. Rose ha affermato che la cantante l’avrebbe aggredita sessualmente in una discoteca di Melbourne quasi 20 anni fa. Rose ha spiegato di aver deciso di parlare pubblicamente dopo quasi due decenni dalla presunta violenza, sottolineando quanto sia stato difficile elaborare il trauma. «Avevo solo poco più di vent’anni. Ora ne ho 40. Ci sono voluti quasi vent’anni per parlarne in pubblico. Anche se sono immensamente grata di essere arrivata fin qui e di aver trovato la mia voce, questo dimostra quanto profondi siano gli effetti del trauma e delle violenze sessuali».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ruby Rose ha accusato Katy Perry di violenza sessuale: la risposta della cantante

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