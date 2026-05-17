Reggio Calabria | vertice DC-UDC per Cannizzaro con Tassone e Venneri

A Reggio Calabria si è svolto un vertice tra i rappresentanti della Democrazia Cristiana e dell’Unione di Centro, con la presenza di leader nazionali. L’incontro è stato dedicato alla candidatura di un candidato locale, il cui nome non è stato reso pubblico, e alle prossime elezioni amministrative. Tra i partecipanti figurano il segretario nazionale del partito e altri esponenti di rilievo, che hanno discusso delle alleanze e delle strategie politiche da adottare. La riunione si è concentrata sulle prossime mosse elettorali e sulla pianificazione delle attività sul territorio.

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? Domande chiave Chi sono i leader nazionali che scendono in campo a Reggio?. Come influenzerà questo incontro la strategia elettorale di Cannizzaro?. Quali nuove alleanze si consolidano tra CDU e Democrazia Cristiana?. Perché questo vertice cambierà gli equilibri nei quartieri della città?.? In Breve Incontro fissato per martedì 19 maggio alle ore 17.30 in via S. Paolo 20B.. Partecipazione del Presidente nazionale CDU Tassone e del segretario regionale Venneri.. Strategie elettorali per il Sindaco e il Consiglio Comunale di Reggio Calabria.. Obiettivo mobilitazione elettorale nei quartieri e nelle zone periferiche della città.. Martedì 19 maggio alle ore 17. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: vertice DC-UDC per Cannizzaro con Tassone e Venneri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ritorno della DC a Reggio: Rotondi rilancia con CannizzaroLunedì 20 aprile 2026, l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria ospita la conferenza stampa che segna il rientro ufficiale della Democrazia Cristiana... Reggio Calabria: il centrodestra si mobilita con Eraclini e CannizzaroA meno di quarantacinque giorni dalle consultazioni comunali che vedranno la città dello Stretto alle urne, il campo reggino si anima con un evento...