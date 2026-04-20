Lunedì 20 aprile 2026, presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria, si terrà una conferenza stampa che segna il ritorno ufficiale della Democrazia Cristiana nella scena politica. L’evento rappresenta la riapertura del partito nella città, con un rappresentante che annuncerà il rilancio della formazione. La partecipazione è prevista con presenza di iscritti e sostenitori, senza ulteriori dettagli sui contenuti ufficiali.

Lunedì 20 aprile 2026, l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria ospita la conferenza stampa che segna il rientro ufficiale della Democrazia Cristiana nella scena politica. Il leader del partito, Gianfranco Rotondi, presenta una nuova classe dirigente con l’obiettivo di restituire centralità al territorio e sostenere la candidatura del sindaco Francesco Cannizzaro. Il ritorno dello scudo crociato tra visione politica e radicamento territoriale. Alle ore 10:00 di questa mattina, i vertici della Democrazia Cristiana hanno dato il via a quella che viene definita una nuova stagione politica per l’area reggina. Gianfranco Rotondi, ex ministro durante il governo Berlusconi, guida un movimento che punta a ricostruire un progetto basato su competenze solide e valori storici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ritorno della DC a Reggio: Rotondi rilancia con Cannizzaro

Notizie correlate

Morto a 86 anni l'ex ministro Dc Paolo Cirino Pomicino, l'annuncio di Gianfranco Rotondi: "Non ce l'ha fatta"È morto Paolo Cirino Pomicino, esponente di spicco della Dc negli anni della Prima Repubblica.

Reggio Calabria: il centrodestra si mobilita con Eraclini e CannizzaroA meno di quarantacinque giorni dalle consultazioni comunali che vedranno la città dello Stretto alle urne, il campo reggino si anima con un evento...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Perché volete cancellare la Dc?: il duro appello di Stefano Cirillo a Giorgia Meloni; Supergirl - Disavventure a Midvale, il ritorno di Kara Zor-El; La propaganda e l'invenzione delle parole; Dc. Rotondi: parte da Bologna il dc-tour, domani a Roma festa del 18 aprile.

Grandi ascolti sul Nove per il ritorno di Che Tempo Che Fa: 1 milione e mezzo di telespettatori e l’8,5% di share, con un picco al 10%. Con 20 milioni di visualizzazioni e mezzo milione di interazioni, è ancora il programma più social della serata. Grazie e a do - facebook.com facebook

Il ritorno della #leva, anche se volontaria, è un altro passo verso la normalizzazione della #guerra. Firma l’appello “io #obiettolaguerra”: è una presa di posizione personale e può diventare un messaggio collettivo. Firma e condividi: ripudia.it/idc=tw-emr&ut x.com