Reggio 2030 | il piano per lo sviluppo e l’inclusione del territorio

A Reggio nel 2030 sono stati presentati nuovi piani di sviluppo che riguardano sia i trasporti che l’ambiente, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nel territorio. Questi cambiamenti coinvolgono anche aspetti legati all’inclusione delle comunità straniere, con la volontà di rappresentarle più attivamente nel nuovo tessuto sociale. Restano da capire come queste iniziative influenzeranno concretamente le abitudini quotidiane dei cittadini e quale ruolo avranno le diverse comunità in questi processi di trasformazione.

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? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi piani trasporti e ambiente la vita quotidiana?. Chi rappresenterà concretamente le comunità straniere nel nuovo tessuto sociale?. Quali soluzioni proporranno gli esperti per risolvere la crisi sanitaria locale?. Come verranno integrate le competenze dei giovani nello sviluppo economico?.? In Breve Lunedì 18 maggio 2026 ore 17:00 presso l'Hotel Excelsior di Reggio Calabria.. Interventi di De Nisi, Pirrotta, Galati, Califano, Stillitano, Falco, Stillitano, Minniti, Malara, Guarna, Romeo, Placido, Culari, Tomasello, Spanò.. Naima Douraibi, Elvira Leta, Moussa Cissokho e Viktoriia Starukh rappresentano le comunità straniere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio 2030: il piano per lo sviluppo e l’inclusione del territorio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Piano idrogeologico, Confartigianato: “Le nuove regole rischiano di frenare lo sviluppo del territorio”Il nuovo Piano per l’Assetto Idrogeologico preoccupa anche il mondo delle imprese territoriali. Friulano, via al nuovo piano 2026-2030: la lingua conquista il territorioLa Giunta regionale ha dato il via libera definitivo al nuovo Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana, un documento strategico... Reggio 2030, Azione scende in campo in città con il Senatore reggino Marco Lombardo: il programma dell’eventoSi terrà lunedì 18 maggio 2026, alle ore 17:00, all’Hotel Excelsior di Reggio Calabria, la conferenza territoriale Reggio 2030: comunità, sviluppo e inclusione. L’iniziativa si propone come un momen ... strettoweb.com Reggio Calabria, lanciato il nuovo piano edicole: i chioschi potranno diventare punti per servizi, commercio e promozioneL’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, con l’assessore alle Attività Produttive Alex Tripodi, ha avviato un percorso di lavoro per la definizione del nuovo Piano edicole della città. L’obietti ... strettoweb.com