Piano idrogeologico Confartigianato | Le nuove regole rischiano di frenare lo sviluppo del territorio

Il gruppo di presidenza di Confartigianato Cesena ha espresso preoccupazioni riguardo al nuovo Piano per l’Assetto Idrogeologico, sottolineando che le recenti normative potrebbero ostacolare lo sviluppo locale. La richiesta riguarda un maggiore dialogo e tempi più lunghi di adeguamento prima che le nuove regole diventino operative, evidenziando l’importanza di un confronto più approfondito con le imprese territoriali.

Il nuovo Piano per l’Assetto Idrogeologico preoccupa anche il mondo delle imprese territoriali. Sul tema interviene il gruppo di presidenza di Confartigianato Cesena, che chiede maggiore confronto e tempi più adeguati prima dell’entrata in vigore dei nuovi vincoli. L’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po ha adottato una variante al Piano per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Po, con l’obiettivo di estendere le sue disposizioni anche ai territori dei bacini del Reno, dei bacini romagnoli, del Conca e del Marecchia. Il Pai è uno strumento di pianificazione che individua le aree esposte a rischio idraulico e idrogeologico - come... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Sud in pericolo: Cirillo chiede un piano nazionale per il dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio.Niscemi chiama all’unità: Cirillo chiede una regia nazionale per il Sud in pericolo Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore...

Sviluppo del territorio. Dal consiglio di Coreglia via libera al piano operativoIl consiglio comunale di Coreglia Antelminelli, durante l’ultima seduta, ha approvato all’unanimità le osservazioni e le controdeduzioni al Piano...

Tutti gli aggiornamenti su Piano idrogeologico.

Piano idrogeologico restrittivoSan Piero in Bagno, confronto pubblico sulla variante al Pai: emerse molte criticità per il territorio ... msn.com

Confartigianato Moda, piano del Mimit sia a misura di PmiLe misure del Piano italiano per la moda devono essere calate rapidamente a terra e 'cucite a misura' delle micro e piccole imprese, altrimenti si rischia di non riuscire ad affrontare efficacemente ... ansa.it