Friulano via al nuovo piano 2026-2030 | la lingua conquista il territorio

La Regione ha approvato il nuovo Piano generale di politica linguistica per il friulano, che sarà in vigore dal 2026 al 2030. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale, che ha dato il via libera definitivo all’iniziativa. Il piano rappresenta uno strumento ufficiale per promuovere e tutelare la lingua friulana nel territorio regionale.

La Giunta regionale ha dato il via libera definitivo al nuovo Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana, un documento strategico che coprirà l’arco temporale tra il 2026 e il 2030. La misura, elaborata dall’ARLeF (Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane), mira a trasformare radicalmente il modo in cui l’idioma locale viene tutelato e promosso sul territorio, passando da una gestione centralizzata a un modello basato sulla partecipazione attiva dei vari attori sociali e istituzionali. Un cambio di rotta verso la gestione territoriale delle lingue minoritarie. Il cuore della decisione presa in sede di Giunta risiede nel superamento del vecchio schema decisionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Friulano, via al nuovo piano 2026-2030: la lingua conquista il territorio Leggi anche: Sicurezza, la Prefettura vara il nuovo Piano di controllo del territorio Fiere: Ieg approva il nuovo piano industriale 2025-2030, target ricavi fino a 365 mlnCorrado Peraboni, ceo di Italian Exhibition Group: “L’aggiornamento del Piano Strategico fa leva sui risultati raggiunti nel 2023 e nel 2024 e...