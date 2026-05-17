Recuperati due preziosi reliquiari rubati 53 anni fa al Duomo di Chieri erano in Svizzera e per la restituzione era stato chiesto un riscatto

I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Torino hanno recuperato e restituito al Duomo di Santa Maria della Scala a Chieri due reliquiari in argento sbalzato, trafugati il 12 luglio 1973. Dopo 53 anni, gli oggetti sono stati trovati in Svizzera, dove si trovavano dopo essere stati rubati. La restituzione è avvenuta senza indicare eventuali dettagli sul percorso o sulle modalità di ritrovamento. La polizia ha confermato il rientro dei due pezzi nel patrimonio della chiesa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui