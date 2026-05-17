Recuperati due preziosi reliquiari rubati 53 anni fa al Duomo di Chieri erano in Svizzera e per la restituzione era stato chiesto un riscatto
I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Torino hanno recuperato e restituito al Duomo di Santa Maria della Scala a Chieri due reliquiari in argento sbalzato, trafugati il 12 luglio 1973. Dopo 53 anni, gli oggetti sono stati trovati in Svizzera, dove si trovavano dopo essere stati rubati. La restituzione è avvenuta senza indicare eventuali dettagli sul percorso o sulle modalità di ritrovamento. La polizia ha confermato il rientro dei due pezzi nel patrimonio della chiesa.
I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Torino hanno restituito al Duomo di Santa Maria della Scala a Chieri due antichi reliquiari in argento sbalzato, facenti parte del tesoro del complesso religioso trafugato il 12 luglio 1973. La consegna è avvenuta ieri, sabato 16 maggio 2026. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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