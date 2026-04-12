Jacopo Musti muore a 49 anni era stato picchiato due giorni fa a Barletta | un uomo fermato per omicidio
Un uomo di 49 anni è deceduto dopo essere stato aggredito due giorni fa nel centro di una città pugliese. La vittima, arrivata in zona circa sei mesi fa e senza dimora stabile, era stata coinvolta in una lite con un altro uomo. La notte tra venerdì e sabato, l’aggressione si è conclusa con la morte dell’uomo. Un fermo per omicidio è stato disposto nei confronti di un sospettato.
L'episodio risale alla notte tra venerdì e sabato quando la vittima, arrivata in Puglia circa sei mesi fa e senza fissa dimora, sarebbe stata picchiata da un coetaneo in pieno centro dopo un litigio. Il presunto autore del delitto rintracciato dai carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it
Aggredito in centro a Barletta, muore 49enne: fermato un uomoUn uomo di 49 anni, Jacopo Musti, è morto in ospedale dopo essere stato aggredito due giorni fa, con violenza a Barletta.
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