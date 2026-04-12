Jacopo Musti muore a 49 anni era stato picchiato due giorni fa a Barletta | un uomo fermato per omicidio

Un uomo di 49 anni è deceduto dopo essere stato aggredito due giorni fa nel centro di una città pugliese. La vittima, arrivata in zona circa sei mesi fa e senza dimora stabile, era stata coinvolta in una lite con un altro uomo. La notte tra venerdì e sabato, l’aggressione si è conclusa con la morte dell’uomo. Un fermo per omicidio è stato disposto nei confronti di un sospettato.