Durante una visita di stato negli Stati Uniti, Re Carlo e la Regina consorte sono stati ricevuti con un pasto preparato appositamente dal “contro-banchetto” offerto dall’ex presidente. Il menu, che ha suscitato attenzione, sembra aver superato in qualità quello tradizionalmente servito a Windsor. La visita si è svolta in un contesto ufficiale, con il pubblico e i media a seguire ogni dettaglio della cerimonia.

In quell'occasione, ospiti di quella che è una delle più storiche e celebri residenze reali, il Re e la Regina avevano fatto preparare per il loro ospiti un sontuoso banchetto, con una lunghissima tavola imbandita e un menu che, come da sempre piace al primogenito della Regina Elisabetta, aveva compreso moltissime verdure biologiche e locali provenienti dalle tenute reali e anche un simpatico omaggio rivolto al presidente Trump, con un drink - il Transatlantic Whisky Sour - appositamente creato per l'occasione (di cui avevamo anche rubato la ricetta). Il menu di Donald Trump per la visita dei Royals Ora è ufficialmente arrivato il momento di Donald Trump di ricambiare quell'ospitalità, con la visita dei Royals alla Casa Bianca.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il menu del «contro-banchetto» che Donald Trump ha offerto a Re Carlo e alla Regina Camilla è meglio di quello di Windsor?

Notizie correlate

Re Carlo III e la regina Camilla alla messa di Pasqua a WindsorRe Carlo III e la regina Camilla hanno partecipato domenica a una funzione pasquale a Windsor.

Re Carlo, la regina Camilla, Donald Trump e Melania Trump: tutte le foto della visita di Stato dei realiRe Carlo e la regina Camilla sono arrivati negli Stati Uniti su invito del presidente Donald Trump.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: L’attentato a Trump, le teorie del complotto e la crisi Usa; Per i complottisti sui social, l'attacco sventato contro Trump alla Cena dei corrispondenti è ovviamente tutta una messinscena; L'Iran offre a Trump di riaprire Hormuz e altre notizie interessanti; Verdure, ravioli e pesce alla cena di Stato con Re Carlo III. Il menù scelto da Melania.

Il menu del «contro-banchetto» che Donald Trump ha offerto a Re Carlo e alla Regina Camilla è meglio di quello di Windsor?Re Carlo e la Regina Camilla sono negli Stati Uniti per la visita ufficiale su invito del presidente Donald Trump. Con lui e con la sua consorte, Melania, i reali d'Inghilterra avevano avuto un ... vanityfair.it

Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti rilascerà dei passaporti con un’immagine del presidente Donald Trump stampata all’interno per celebrare il 250esimo anniversario dalla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti - facebook.com facebook

Buckingham Palace frena rispetto alle dichiarazioni fatte dal presidente americano Donald Trump, durante il banchetto di Stato alla Casa Bianca, su un esplicito sostegno del sovrano britannico alla sua posizione sull'Iran #ANSA x.com