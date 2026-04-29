Il menu del contro-banchetto che Donald Trump ha offerto a Re Carlo e alla Regina Camilla è meglio di quello di Windsor?

Da vanityfair.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una visita di stato negli Stati Uniti, Re Carlo e la Regina consorte sono stati ricevuti con un pasto preparato appositamente dal “contro-banchetto” offerto dall’ex presidente. Il menu, che ha suscitato attenzione, sembra aver superato in qualità quello tradizionalmente servito a Windsor. La visita si è svolta in un contesto ufficiale, con il pubblico e i media a seguire ogni dettaglio della cerimonia.

In quell'occasione, ospiti di quella che è una delle più storiche e celebri residenze reali, il Re e la Regina avevano fatto preparare per il loro ospiti un sontuoso banchetto, con una lunghissima tavola imbandita e un menu che, come da sempre piace al primogenito della Regina Elisabetta, aveva compreso moltissime verdure biologiche e locali provenienti dalle tenute reali e anche un simpatico omaggio rivolto al presidente Trump, con un drink - il Transatlantic Whisky Sour - appositamente creato per l'occasione (di cui avevamo anche rubato la ricetta). Il menu di Donald Trump per la visita dei Royals Ora è ufficialmente arrivato il momento di Donald Trump di ricambiare quell'ospitalità, con la visita dei Royals alla Casa Bianca.🔗 Leggi su Vanityfair.it

il menu del contro banchetto che donald trump ha offerto a re carlo e alla regina camilla 232 meglio di quello di windsor
© Vanityfair.it - Il menu del «contro-banchetto» che Donald Trump ha offerto a Re Carlo e alla Regina Camilla è meglio di quello di Windsor?

Notizie correlate

Re Carlo III e la regina Camilla alla messa di Pasqua a WindsorRe Carlo III e la regina Camilla hanno partecipato domenica a una funzione pasquale a Windsor.

Re Carlo, la regina Camilla, Donald Trump e Melania Trump: tutte le foto della visita di Stato dei realiRe Carlo e la regina Camilla sono arrivati negli Stati Uniti su invito del presidente Donald Trump.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: L’attentato a Trump, le teorie del complotto e la crisi Usa; Per i complottisti sui social, l'attacco sventato contro Trump alla Cena dei corrispondenti è ovviamente tutta una messinscena; L'Iran offre a Trump di riaprire Hormuz e altre notizie interessanti; Verdure, ravioli e pesce alla cena di Stato con Re Carlo III. Il menù scelto da Melania.

donald trump il menu del controIl menu del «contro-banchetto» che Donald Trump ha offerto a Re Carlo e alla Regina Camilla è meglio di quello di Windsor?Re Carlo e la Regina Camilla sono negli Stati Uniti per la visita ufficiale su invito del presidente Donald Trump. Con lui e con la sua consorte, Melania, i reali d'Inghilterra avevano avuto un ... vanityfair.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.