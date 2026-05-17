Ravenna parola d’ordine | resistere A Salerno una chance per Okaka

Stasera alle 20, il Ravenna scende in campo all’Arechi di Salerno per disputare la partita di andata dei quarti di finale dei playoff per la promozione in Serie B. L’incontro sarà arbitrato da Lovison di Padova e trasmesso su Sky a pagamento. La squadra cerca di portare avanti la sua sfida, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in questa fase decisiva. La gara si svolge in una cornice di grande attesa e tensione.

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