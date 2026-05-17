Ravenna parola d’ordine | resistere A Salerno una chance per Okaka

Da ilrestodelcarlino.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 20, il Ravenna scende in campo all’Arechi di Salerno per disputare la partita di andata dei quarti di finale dei playoff per la promozione in Serie B. L’incontro sarà arbitrato da Lovison di Padova e trasmesso su Sky a pagamento. La squadra cerca di portare avanti la sua sfida, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in questa fase decisiva. La gara si svolge in una cornice di grande attesa e tensione.

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Il Ravenna gioca stasera, alle 20, all’ Arechi di Salerno (arbitro Lovison di Padova; diretta a pagamento su Sky) la gara di andata dei quarti di finale dei playoff per la promozione in B. Mercoledì, alle 20.45, al Benelli, si torna in campo per il match di ritorno. L’accesso alla semifinale si deciderà dunque in 180’. I giallorossi partono col vantaggio dei ‘2 risultati su 3’. In caso di doppio pareggio o di risultati esattamente speculari, si avanza nel cammino. Di fronte si ritrovano le terze classificate del girone B e del girone C. Il Ravenna, da matricola; la Salernitana dopo due retrocessioni consecutive dalla A in C. Dimensioni differenti, ma cifre tecniche in equilibrio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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