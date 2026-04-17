Tutti in gioco il Ravenna porta sport e inclusione nelle scuole del territorio | Okaka ambasciatore d' eccezione

Il Ravenna Fc ha annunciato il progetto “Tutti in Gioco”, rivolto alle scuole di Ravenna e delle zone circostanti. L'iniziativa mira a coinvolgere studenti di diverse età, promuovendo valori come l'inclusione e la partecipazione attraverso attività sportive. Per questa iniziativa, è stato scelto come ambasciatore un ex calciatore noto nel panorama nazionale. La presentazione è avvenuta presso una sede scolastica locale.

Il Ravenna Fc presenta “Tutti in Gioco”, un progetto rivolto alle scuole di Ravenna, città e forese, con l’obiettivo di promuovere inclusione, partecipazione e valori educativi attraverso lo sport. L’iniziativa nasce per rafforzare il legame tra il club e il territorio, coinvolgendo gli studenti.🔗 Leggi su Ravennatoday.it “Tutti in Gioco”: il Ravenna FC porta sport e inclusione nelle scuole del territorio Notizie correlate Servizio Civile Universale: il progetto “Sport UP!” dell’UST di Asti cerca volontari entro l’8 aprile 2026 per promuovere sport e inclusione nelle scuoleIl Comune di Asti, ente titolare del progetto, ha pubblicato la scheda del progetto "Sport UP!", inserito nel programma di intervento "Intrecci... “Enti Scolastici in Rete per un’attività di gioco sport riconosciuta da FIR”, il rugby torna protagonista nelle scuoleUna mattinata all’insegna dello sport, della partecipazione e della collaborazione tra scuole e territorio quella di mercoledì 25 febbraio 2026... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Attività Scolastica: concluso il percorso regionale di Ragazze in Gioco e Tutti in Gol; Trentaduesima puntata | Tutti in gioco - Powered by DAZN Bet Club in Diretta Streaming | DAZN IT; Al campo Roma le finali regionali di Ragazze in Gioco e Tutti in Gol; Trentunesima puntata | Tutti in gioco - Powered by DAZN Bet Club in Diretta Streaming | DAZN IT. Qual è il gioco migliore del Super Nintendo di tutti i tempi? 30.000 voti hanno decisoRecentemente, il sito Retrododo, che raccoglie intorno a sé un'ampia comunità di appassionati di retrogaming, ha tenuto un campionato per far votare dai suoi lettori qual è il gioco per Super Nintendo ... multiplayer.it Parma, Cuesta: Dobbiamo fare buon gioco in tutti i momenti. Lecce? Mi aspetto una gara diversaPer alcune squadre il girone d'andata non si è ancora concluso, ma è già tempo di iniziare la seconda parte del campionato: è proprio così per il Parma, che ancora deve recuperare la partita contro il ... tuttomercatoweb.com Ciao a tutti dovremo scegliere un libro per il prossimo mese siamo.8n gruppo di lettura cosa consigliate .un libro scorrevole che ci faccia conoscere nuove culture - facebook.com facebook C’è pane per tutti se a tutti lo si dona. C’è pane per tutti se viene preso non con una mano che afferra, ma con una mano che dona. Così facendo, il cibo abbonda: non viene razionato per emergenza, non viene rubato per contesa, non viene sprecato da chi si i x.com