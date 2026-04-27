VIDEO Salerno Cantone si insedia alla guida della Procura | Parola d’ordine | condivisione

Un nuovo procuratore è stato insediato presso la Procura di Salerno, dichiarando che i prossimi sette anni saranno dedicati a questa sede. Durante l’evento, ha sottolineato l’importanza della condivisione nel suo ruolo. Il suo insediamento segna l’inizio del suo mandato e la volontà di collaborare con le autorità e le istituzioni locali. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità e dei rappresentanti della magistratura.

Tempo di lettura: 2 minuti I prossimi sette anni della mia vita saranno dedicati alla Procura di Salerno. Con queste parole Raffaele Cantone ha assunto ufficialmente l’incarico di procuratore capo della Repubblica di Salerno, tornando in Campania dopo quasi vent’anni trascorsi tra Corte di Cassazione, Autorità Anticorruzione e Procura di Perugia. Nel suo discorso di insediamento ha posto al centro un concetto chiave: la condivisione, definita come tratto distintivo del suo metodo di lavoro. Cantone ha sottolineato che il suo mandato si muoverà in continuità con il lavoro del predecessore Giuseppe Borrelli, oggi alla procura di Reggio Calabria ma che ha partecipato alla cerimonia di insediamento che si è svolta nella città della giudiziaria di Salerno la presenza anche del procuratore nazionale antimafia Melillo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Salerno, Cantone si insedia alla guida della Procura: “Parola d’ordine: condivisione” Notizie correlate Csm, Cantone proposto per la guida della Procura di SalernoRaffaele Cantone, attuale procuratore della Repubblica di Perugia è stato proposto per la guida dell'omologo ufficio requirente di Salerno dalla... Ordine dei Commercialisti di Salerno, si insedia il nuovo ConsiglioSi è insediato ufficialmente mercoledì 25 febbraio il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cantone lascia Perugia, da lunedì sarà a Salerno; Il 27 aprile l’insediamento di Cantone come capo della Procura di Salerno; Salerno: il 27 aprile si insedia il nuovo Procuratore della Repubblica Raffaele Cantone; Cantone nuovo procuratore di Salerno, insediamento il 27 aprile. Cantone si insedia a Salerno: abolizione abuso d’ufficio danno per la lotta alla corruzioneTorna in Campania dopo quasi vent’anni trascorsi tra la Corte di Cassazione, la presidenza dell’Autorità anticorruzione e la guida della Procura di Perugia ... napoli.repubblica.it Cantone pronto a iniziare a Salerno: Vengo con grande umiltàIl 27 aprile l'insediamento del nuovo procuratore capo. Trentacinque anni in magistratura, da sempre in lotta contro i clan ... rainews.it ELEZIONI SALERNO: ECCO LA SCHEDA ELETTORALE. Si è tenuto il sorteggio ufficiale in via Picarielli per definire l'ordine dei candidati sindaco e delle liste. Da Vincenzo De Luca a Elisabetta Barone, ecco come si presenterà la scheda ai cittadini. Tutti i - facebook.com facebook