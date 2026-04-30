Iran Pakistan e Ue sottolineando la necessità di continuare il dialogo e la diplomazia

Il portavoce del ministero degli Esteri pakistano ha dichiarato che Iran, Pakistan e Unione Europea ritengono importante proseguire il dialogo e le iniziative diplomatiche. La comunicazione è stata resa nota in una conferenza stampa, durante la quale sono stati ribaditi questi impegni. Non sono state annunciate nuove misure o incontri immediati, ma si è insistito sulla continuità delle relazioni diplomatiche tra le parti.

Il portavoce del ministero degli Esteri pakistano, Tahir Hussain Andrabi, ha informato i media in merito alle recenti conversazioni telefoniche tra il primo ministro Shehbaz Sharif e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, nonché con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, riguardo alla situazione nella regione. “Abbiamo mantenuto il nostro pieno impegno nei nostri sforzi onesti e sinceri per promuovere la pace e la sicurezza nella regione. Il presidente Pezeshkian, da parte sua, ha ringraziato il primo ministro e il feldmaresciallo per il forte impegno del Pakistan a favore del successo dei nostri sforzi di pace, affermando al contempo che le relazioni tra Pakistan e Iran continueranno a rafforzarsi nei giorni a venire”, ha dichiarato Andrabi.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Pakistan e Ue sottolineando la necessità di continuare il dialogo e la diplomazia Notizie correlate Pakistan: la diplomazia silenziosa che sfida il nodo USA-IranIl ruolo di Islamabad nel delicato equilibrio tra Stati Uniti e Iran sta assumendo una rilevanza geopolitica inaspettata, con il Pakistan che si... Leggi anche: La diplomazia del Pakistan non basta: Hormuz, nucleare e Libano affossano i colloqui Usa-Iran Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Salta il secondo round di colloqui Iran-Usa in Pakistan, Trump estende la tregua; Trump estende il cessate-il-fuoco nel Golfo senza sospendere l'embargo all'Iran e altre notizie interessanti; Islamabad blindata per colloqui Usa-Iran; Solo lo stretto necessario. Iran, Pakistan e Ue sottolineando la necessità di continuare il dialogo e la diplomazia(LaPresse) Il portavoce del ministero degli Esteri pakistano, Tahir Hussain Andrabi, ha informato i media in merito alle recenti ... stream24.ilsole24ore.com Iran, Kallas: Pasdaran inseriti nelle lista delle organizzazione terroristiche dell’Ue. Teheran: Grave errore strategicoRoma, 23 apr. (Adnkronos) - Il benessere non è soltanto sostenibilità economica, ma anche possibilità di elevazione personale e accesso alla bellezza. L’Inps, quindi, oltre al ruolo di ente previdenz ... ilfattoquotidiano.it #Iran Dichiarazione durissima della guida suprema #Khamenei “L’unico posto possibile per gli americani nel golfo Persico è sul fondo delle sue acque”. La dichiarazione è stata riportata dalla TV di Stato. Khamenei ha assicurato che la ‘nuova gestione’ dell - facebook.com facebook Dark Eagle, il primo missile ipersonico Usa pronto a colpire l'Iran x.com