Negli ultimi tempi, alcuni paesi dell’Asia centrale hanno aumentato le importazioni di petrolio proveniente dalla Russia, mentre altri hanno ordinato riserve energetiche da diverse fonti. La regione si sta muovendo verso una nuova configurazione nelle relazioni energetiche, coinvolgendo vari attori e strategie. Questa evoluzione evidenzia un mutamento nelle modalità di approvvigionamento e nelle alleanze, che si inserisce in un quadro di rinnovato interesse per le risorse energetiche della zona.

C’è chi ha incrementato gli acquisti di petrolio dalla Russia, chi ha ordinato alle proprie raffinerie di aumentare al massimo la produzione di greggio e chi, invece, valuta la ricerca di partner alternativi, soprattutto per l’approvvigionamento di gas naturale liquefatto (Gnl), molto più difficile da stoccare rispetto all’oro nero. È un momento delicato per l’Asia, alle prese con una grave crisi energetica derivante dalla guerra in Medio Oriente e alla conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz. I Paesi della regione sono impegnati a trovare nuovi fornitori così da compensare le esportazioni di petrolio e gas provenienti dal Golfo, almeno fino a quando la diplomazia non farà il suo corso.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dal Nord Africa all’Asia centrale: così prende forma la nuova diplomazia energetica asiatica

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