Raimondo D’Inzeo è stato un personaggio che ha lasciato un segno nella tradizione e nella cultura della Maremma, un territorio noto per la sua passione e competenza nell’ambito equestre. Originario di una zona legata agli usi rurali e alle attività equestri, ha dedicato gran parte della vita allo sviluppo dell’ippica locale, portando innovazioni e contribuendo alla crescita della disciplina. La sua figura è strettamente associata al mondo dei cavalli, e la sua influenza si è fatta sentire nel tempo anche oltre i confini della regione.

? Domande chiave Come ha trasformato un ufficiale dei carabinieri l'ippica maremmana?. Quali segreti leggeva il generale nel corpo dei puledri?. Perché la sua presenza ha collegato i butteri alle Olimpiadi?. Dove si trova la scultura che celebra il suo legame con Grosseto?.? In Breve Rossano Marzocchi inserisce il racconto nel volume Storie di Maremma pubblicato nel 2025.. D'Inzeo fu commissario tecnico della squadra nazionale alle Olimpiadi di Los Angeles 1984.. Il giornalista Marzaccia ha ricostruito oltre seicento vite tra il 2011 e il 2025.. Il campione collaborò con il fratello Piero e con il Centro Militare Veterinario di Grosseto.. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raimondo D’Inzeo: l’anima della Maremma legata al mito del cavallo

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