Battesimo della sella così i carabinieri conquistano i bambini con l' evento dedicato al mondo del cavallo

Si è conclusa con un grande afflusso di pubblico la giornata dedicata al mondo del cavallo e all’ippoterapia, svoltasi ieri in una struttura di viale Diana. L’evento, intitolato “Battesimo della sella”, ha coinvolto molte famiglie, offrendo ai bambini l’opportunità di avvicinarsi ai cavalli e partecipare a attività dedicate. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha visto la partecipazione di operatori specializzati nel settore e nelle attività equestri.

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