Battesimo della sella così i carabinieri conquistano i bambini con l' evento dedicato al mondo del cavallo

Da palermotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa con un grande afflusso di pubblico la giornata dedicata al mondo del cavallo e all’ippoterapia, svoltasi ieri in una struttura di viale Diana. L’evento, intitolato “Battesimo della sella”, ha coinvolto molte famiglie, offrendo ai bambini l’opportunità di avvicinarsi ai cavalli e partecipare a attività dedicate. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha visto la partecipazione di operatori specializzati nel settore e nelle attività equestri.

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Si è conclusa con un successo oltre ogni aspettativa la manifestazione dedicata al mondo del cavallo e all'ippoterapia, che si è svolta ieri (domenica 10 maggio) nella struttura di viale Diana. L'evento, organizzato dall'Unione sindacale italiana carabinieri (Usic Sicilia) in collaborazione con.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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