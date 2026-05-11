Battesimo della sella così i carabinieri conquistano i bambini con l' evento dedicato al mondo del cavallo
Si è conclusa con un grande afflusso di pubblico la giornata dedicata al mondo del cavallo e all’ippoterapia, svoltasi ieri in una struttura di viale Diana. L’evento, intitolato “Battesimo della sella”, ha coinvolto molte famiglie, offrendo ai bambini l’opportunità di avvicinarsi ai cavalli e partecipare a attività dedicate. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha visto la partecipazione di operatori specializzati nel settore e nelle attività equestri.
Si è conclusa con un successo oltre ogni aspettativa la manifestazione dedicata al mondo del cavallo e all'ippoterapia, che si è svolta ieri (domenica 10 maggio) nella struttura di viale Diana. L'evento, organizzato dall'Unione sindacale italiana carabinieri (Usic Sicilia) in collaborazione con.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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BATTESIMO DELLA SELLA ?Sabato 23 maggio (pomeriggio) ?Domenica 24 maggio (mattina e pomeriggio) CENTRO FIERE COMANO CAVALLI-COMANO (MS) Battesimo della sella con Linda Gambicorti-a.s.d Il Sorriso, Pontedera (PI) SEGUICI - facebook.com facebook
Franco in sella alla Freccia d'Argento di Fangio in Argentina. - Reddit reddit